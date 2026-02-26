近畿では、昨日25日までの2日間で、久しぶりのまとまった雨となった所がありました。この先、3月1日(日)は、穏やかに晴れてお出かけ日和となりますが、気温も上がって暖かくなるため、花粉の大量飛散にお気をつけください。次に広く雨が降るのは3月3日(火)で、ザっと雨脚が強まる所もありそうです。7日(土)前後も雨が降る所が多いでしょう。昨日25日までの2日間の降水量兵庫県とそれ以外で大きな差近畿では、昨年秋から太平洋側