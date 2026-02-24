今日24日は西から天気は下り坂、西日本では午後5時の時点でところどころで雨が降っています。このあと雨の範囲は東へと広がり、明日25日は広く雨となりそうです。さらにその後も数日おきに天気が崩れる見込みです。明日25日は雨で昼間は空気ヒンヤリ明日25日は沖縄・九州から東北にかけて雨が降る見込みです。通勤通学の時間は傘の出番というところが多くなりそうです。特に太平洋側では雨が強まり、局地的に雷を伴って激しく降る