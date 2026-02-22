天皇誕生日の明日23日(月)は、日中は広く天気が回復するでしょう。西日本では春の3K「黄砂、花粉、乾燥」に注意が必要になりそうです。天皇誕生日朝までは雨の所も日中は日差し届く北海道や東北は朝晩を中心に雨や雪が降るでしょう。太平洋側は、日中は晴れ間が出る見込みです。関東甲信は、昼前までは沿岸部の所々で雨が降りますが、午後は日の差す地域が多い見込みです。東海や北陸は、朝まで雨でカミナリを伴う所があるものの