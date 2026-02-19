今日19日は寒気が流れ込んでいます。冷たい北風が吹いて、全国的に冬の寒さでしょう。一転して、21日(土)からの3連休は暖気が流れ込み、気温が急上昇します。最高気温は4月並みの所が多く、5月上旬並みの所もあるでしょう。積雪の多い所では雪解けが進むため、融雪災害に注意が必要です。関東から九州では花粉の飛散が急増するでしょう。今日19日北風冷たく冬の寒さ今日19日は寒気が流れ込み、最高気温は昨日18日より低くなり