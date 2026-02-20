この先は全国的に気圧の変化が大きくなる見込みです。明日21日(土)からの三連休〜週明けにかけては、低気圧と高気圧が交互に入れ替わり、短い周期で気圧の「低下」と「上昇」が繰り返されるでしょう。日中は春本番の陽気になる所が多く、過ごしやすくなりますが、気圧変化に敏感な方は体調管理にご注意ください。22日(日)にかけて全国的に気圧低下影響度「大」の地域も22日(日)にかけては、上空に暖気が流れ込むため、全国的に気