今日2月20日は、本州の南に低気圧が発生するでしょう。北日本は晴れ間が出ますが、午後は所々で雨や雪が降りそうです。太平洋側は雲が広がりやすく、一部でにわか雨がありそうです。北日本は晴れ間太平洋側は一部でにわか雨北日本は高気圧に覆われ、北海道や東北北部を中心に日差しが届きます。ただ、午後は日本海側を中心に雨や雪の降る所がありそうです。本州の南に発生する低気圧の影響で、関東から近畿では雲が広がりやすく