今日19日、日本気象協会は「2026年春の花粉飛散予測第4報」を発表しました。2月16日(月)までの観測で、九州から東海の一部、関東南部、東北南部の一部で飛散開始が確認されました。福岡や東京など早い所では、2月末までにスギ花粉の飛散ピークの時期を迎えるでしょう。広い範囲でピークとなるのは3月上旬から中旬の見込みです。暖かい日は飛散量も多くなる見通しです。万全の花粉症対策をしてお過ごしください。東京都ではすでに