今日2月15日(日)は、西日本から東日本は広く晴れる見込みです。一方、北日本は日本海側を中心に雲が多く、雨や雪の降る所が多いでしょう。暖かかった昨日よりさらに気温が上昇し、各地で季節先取りの陽気となりそうです。西日本〜東日本日差しが届いてお出かけ日和西日本は朝のうちは雨の降っていた所がありましたが、次第に天気は回復するでしょう。九州北部は昼頃から、九州南部と四国は夕方から、晴れる見込みです。中国地方