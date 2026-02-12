関東地方は14日(土)と15日(日)の週末にかけて、気温がぐんぐん上昇。季節が一気に加速して、桜が咲く頃の暖かさになりそうです。ただ、17日(火)は再び真冬並みの寒さに。また水不足や空気の乾燥が続くため、節水や火の元、火の取り扱いにご注意ください。今日12日(火)の天気関東地方は週末にかけて一気に季節が進むでしょう。今日12日(木)は南部では午前中は雲が広がりますが、次第に晴れるでしょう。北部は日中は広く晴れる見込み