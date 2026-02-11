今日11日(水)の東海は、久しぶりに本降りの雨になりました。午後は、天気が回復する所が多いでしょう。明日12日(木)から14日(土)にかけては、晴れる所が多く、日中は春先の陽気になる見込みです。スギ花粉が飛散開始となる所もありそうです。今日11日の降雨状況今日11日は、名古屋では午前10時までに11.5ミリの降水量を観測し、クリスマス以来、ひと月半振りに1ミリ以上の降水になりました。恵みの雨になりましたが、水不足を解消