今日8日7時8分、鳥取地方気象台は、「顕著な大雪に関する鳥取県気象情報」を発表しました。深刻な交通障害の発生するおそれ今日8日7時8分、鳥取地方気象台は、「顕著な大雪に関する鳥取県気象情報」を発表しました。鳥取市吉方では、8日7時までの6時間に30センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は8日夜のはじめ頃にかけて続く見込みです。鳥取地区では、短時間の大雪に伴って路面状況が急速に悪化し、深刻な交通障害の発生