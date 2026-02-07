今日7日(土)午前9時、東京や横浜、千葉で雪を観測しました。今日7日(土)午後から明日8日(日)夕方にかけて広い範囲で雪や雨が降る見込みです。山沿いや山地を中心に大雪となり、平地や伊豆諸島でも積雪となる所があるでしょう。東京23区でもうっすらと積雪となる可能性があります。明日8日(日)は衆議院議員総選挙の投開票日ですが、雪や雨で日中も厳しい寒さです。積雪や路面の凍結に注意が必要です。今日7日(土)〜明日8日(日)関