向こう一週間は日ごとの気圧変化が大きいでしょう。特に11日(水・祝)は東北から沖縄にかけて気圧が大きく下がりそうです。気圧変化によって体調を崩しやすい方はご注意ください。寒暖差の大きい週末気圧の変化は11日ごろに全国的に「大」日本付近は8日(日)に冬型の気圧配置が強まったあと、次第に高気圧に覆われるでしょう。ただ、高気圧に覆われる期間は短く11日(水・祝)ごろには、低気圧が発達しながら本州付近を通過する見込