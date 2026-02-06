7日(土)から8日(日)は太平洋側でも大雪になる所があり、交通への影響に注意、警戒が必要です。10日(火)以降は雨でも極端な寒さはないでしょう。九州から関東では、本格的な花粉シーズンが近づいています。7日〜8日日本海側だけでなく太平洋側でも大雪明日7日(土)から8日(日)にかけては上空に強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に大雪となるでしょう。すでに平年を上回る積雪となっている所が多く、なだれや屋根からの落雪が起こ