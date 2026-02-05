近畿地方は、明日6日は北部や山沿いで雨や雪の降る所があるでしょう。7日(土)と8日(日)は強い寒気が流れ込むため、広い範囲で雪が降る見込みです。大阪など、普段雪の降らない中部と南部の平地でも雪が降る可能性があるため、今後の情報に注意をしてください。明日6日から週末(7日8日)にかけては広い範囲で雪厳しい寒さ明日6日は、次第に冬型の気圧配置に変わる見込みです。近畿地方の北部では、朝から雨や雪の降る所があり、午