明日5日も日本海側は雪は小康状態ですが、6日は北海道を中心に猛吹雪となるでしょう。7日は雪のエリアが広がり、8日にかけて日本海側は広く警報級の大雪となる恐れがあります。九州から関東にかけての太平洋側も雪の降る所があり、交通にも影響が出そうです。6日に低気圧通過後、7日〜8日は強い冬型の気圧配置強烈な寒気が南下明日5日(木)も日本付近は緩やかに高気圧に覆われて、比較的穏やかな陽気が続くでしょう。全国的に最高