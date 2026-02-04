今日2月4日は、全国的に平年より気温が高く、春の陽気となります。日本海側では雲が広がりやすく、一部で雨や雪となるでしょう。積雪の多い所では、落雪やなだれに注意が必要です。東日本から沖縄はおおむね晴れる見込みです。立春で春の陽気今日4日は二十四節気の立春です。全国的に最高気温は平年より高く、東京や大阪など太平洋側では10度を超えて日差しのぬくもりを感じられそうです。昼間は厚手のコートが要らない時間帯もあ