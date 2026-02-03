今日3日、那覇で桜(ヒカンザクラ)が満開となりました。平年より1日早い満開です。那覇で桜(ヒカンザクラ)が満開今日3日、那覇で桜(ヒカンザクラ)が満開となりました。平年より1日早い満開です。ヒカンザクラの満開は、全国でトップとなりました。観測場所は、沖縄気象台付近の那覇市首里末吉町です。気象庁ではサクラ開花・満開の観測を原則的にソメイヨシノで行っていますが、ソメイヨシノが一般的ではない北海道の一部ではエゾヤ