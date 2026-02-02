近畿地方では今夜(2日)から明日3日の朝にかけては、一時的に寒気が流れ込むため、雪や雨の降る所が多くなるでしょう。4日(水)と5日(木)は各地で日差しが届き、春先の暖かさになりますが、6日(金)の夜以降は再び強烈な寒気が流れ込むため、近畿の北部を中心に雪が降り、厳しい寒さとなる見込みです。激しい寒暖差に注意してください。今夜(2日)〜明日3日の朝にかけて、雪や雨のエリアが広がる今日2日は、次第に冬型の気圧配置となる