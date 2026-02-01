関東地方は週の後半に寒暖差が大きくなります。4日(水)ごろから日ごとに気温が上がり、5日(木)と6日(金)には春の陽気になるでしょう。しかし、7日(土)は一転して真冬の寒さが戻ってきます。来週末は体調を崩さないよう一層の注意が必要です。週の後半は気温差大一時的な暖かさに油断禁物4日(水)は二十四節気の「立春」で暦の上では春となります。関東地方は4日(水)ごろから春のような暖かさがやってくるでしょう。6日(金)の東京