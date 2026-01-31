明日2月のスタート(日)から3日(火)午前中にかけて、北海道から北陸で雪が強まるでしょう。すでに大雪となっている所がありますが、更なる大雪への備えが必要になりそうです。明日2月1日(日)北海道から北陸で積雪急増に注意、警戒2月のスタートは、北日本の上空にこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。北海道や東北は、日本海側を中心に雪の降り方が強まる見通しです。特に、北海道の石狩・空知・後志地方や青森県、山形