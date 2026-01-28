明日29日(木)から30日(金)にかけて再び強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に大雪になり、さらに積雪が増える所があるでしょう。交通障害に警戒してください。関東など太平洋側は晴れる日が多く、この先もまとまった雨は降らない見込みです。29日〜2月4日の天気29〜30日は再び大雪のおそれ29日(木)から30日(金)にかけて冬型の気圧配置が続き、再び強い寒気が流れ込むでしょう。日本海側を中心に大雪となるおそれがあります。日本