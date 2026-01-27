今日27日(火)の午後は、北日本から山陰の広い範囲で湿った雪や雨が降りそうです。これまでの大雪で積雪が多かった地域では、なだれや屋根からの落雪が起こりやすくなります。また、路面状況が悪化する恐れもあるため注意が必要です。平地でも平年を上回る積雪が続く今日27日(火)正午現在の積雪は、多い所で青森県の酸ヶ湯で432センチ(平年比1.5倍)、山形県の肘折で218センチ(平年並み)、新潟県の守門では233センチ(平年比1.3倍)と