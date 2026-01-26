今日26日、福井と石垣島で梅(ハクバイ)が開花しました。福井では平年より3週間以上早く、石垣島では平年より2週間程度遅い開花です。福井と石垣島で梅が開花今日1月26日、福井市では長引く寒波の影響で、14時までの最高気温が1.2℃に留まる中、梅(ハクバイ)が開花しました。平年より24日早く、昨年より47日も早い開花です。一方、石垣島では14時までの最高気温が23.8℃を観測し、陽気に後押しされるような形で梅(ハクバイ)が開花し