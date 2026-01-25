今日25日も日本海側では山沿いを中心に積雪が急増するため、大規模な車の立ち往生や交通機関の乱れなどに警戒が必要です。東海など太平洋側にも雪雲が流れ込み、厳しい寒さが続くでしょう。寒波による大雪続く今日25日未明から朝にかけては、鳥取県と石川県に「顕著な大雪に関する気象情報」が相次いで発表されるなど、山陰から北陸を中心に発達した雪雲が次々と流れ込んでいます。今シーズン最長寒波の影響ですでに大雪となって