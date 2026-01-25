今季最強・最長寒波の影響で、記録的なドカ雪となった北日本〜北陸では、明日26日(月)朝まで大雪に注意・警戒が必要です。26日(月)日中は、いったん雪は小康状態となりますが、29日(木)〜30日(金)は再び強烈寒気が襲来するでしょう。平年の2倍以上の積雪札幌は4年ぶりに1メートル超え酸ヶ湯は1月として観測史上1位1月20日の大寒(だいかん)に合わせるかのように、今季最強・最長寒波が襲来。昨夜(24日)〜今日25日にかけて2回目