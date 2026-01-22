近畿では、明日23日から24日(土)は雪の降り方が弱まり、降るのは北部中心になるものの、25日(日)は再び降り方が強まり、雪のエリアが中部・南部に拡大する見込みです。交通に大きな影響が出るおそれがあるため、最新の気象情報や交通情報をこまめにチェックするようにしてください。なお、26日(月)以降も北部を中心に寒気の影響は続くでしょう。近畿の雪明日23日は北部中心24日(土)は紀伊山地も今日22日、日本付近は強い冬型の