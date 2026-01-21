今日21日は、日本海で発達した雪雲が山陰から北陸にかけて次々と流れ込み、積雪が急増するでしょう。晴れ間が出る太平洋側でも雪の降る所があり、東海や関東など平野部でも雪のちらつく時間がありそうです。全国的に厳しい寒さになるため、万全の寒さ対策をしてください。山陰から北陸を中心に積雪急増関東でも雪今日21日(水)は冬型の気圧配置が続き、上空の寒気の流れ込みが強まります。日本海で風がぶつかることで、JPCZ(日本