今日21日(水)は、関東の最高気温は軒並み10℃に届かず、震える寒さになりました。この先も関東は大体晴れて、日中は冬本番の寒さが続くでしょう。朝晩は冷え込みが厳しく、広く氷点下になる予想です。24日(土)は、都心で雪が降る恐れがありますので、最新の情報に注意が必要です。関東は各地で冬晴れが続く日中は寒さが厳しく朝晩は氷点下の冷え込みに今日21日(水)は、関東は強い寒気に覆われて、最高気温は軒並み10℃に届かず、