近畿地方では、21日(水)午後から22日(木)にかけて近畿の北部を中心に雪が強まり、警報級の大雪となる恐れがあります。今季最長寒波の到来により、その後少なくとも25日(日)にかけて、大雪や厳しい寒さの影響が続くでしょう。積雪や路面の凍結による交通への影響に十分注意が必要です。また、食料品や暖房用の燃料を多めに準備したり、停電への備えをしたりするなど、今できる対策をしてください。明日20日(火)の昼頃から強い寒気