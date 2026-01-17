来週半ばから今季最長寒波が襲来する見込みです。20日(火)夜から寒気が南下し、26日(月)頃にかけて長い期間、居座るでしょう。ピークは2回あり、22日(木)夜と24日(土)夜となりそうです。北海道や本州の日本海側は雪で、東北から山陰で警報級の大雪となる恐れがあります。太平洋側にも雪雲が流れ込み、積雪となる可能性があります。これまでの春のような暖かさから一転、厳しい寒さとなるでしょう。今日17日にかけて暖気が優勢1月