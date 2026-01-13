関東はこの先も晴れて、空気がカラカラの状態が続きそうです。火の取り扱いに十分ご注意ください。寒暖差の大きい一週間で、16日(金)は東京都心で桜が咲く頃の暖かさになるでしょう。17日(土)と18日(日)は大学入学共通テストが行われます。寒暖差で体調を崩さないよう、お気をつけください。関東は乾燥した晴天が続く火の取り扱いに注意関東では、この先も乾燥した晴天が続き、空気の乾燥を和らげる雨や雪は降らない見通しです。