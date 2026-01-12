明日13日(火)は、北海道から山陰の日本海側を中心に広く雨や雪に。局地的には雷を伴って降り方が強まる所も。最高気温は全国的に平年より高く、広く3月並みの暖かさに。積雪の多い所では、雪どけによるなだれや屋根からの落雪に注意が必要です。北海道から山陰の日本海側を中心に広く雨や雪明日13日(火)は、前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を通過します。北海道から山陰の日本海側を中心に広く雨や雪が降るでしょう。