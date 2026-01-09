3連休の中国地方は、荒れた天気となる見込みです。10日(土)午後は黄砂まじりの雨や雷雨となり、風も強まるでしょう。また、11日(日)から12日(月・祝)の朝にかけては雪や風が強まり、冬の嵐となりそうです。山地は大雪となり、瀬戸内側でも雪の積もる所があるでしょう。見通しの悪化、積雪や路面の凍結に伴う交通障害やナダレに十分ご注意ください。10日(土)午後から雨や雷雨風が強まる10日(土)は日本海を前線を伴った低気圧が発