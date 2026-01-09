この先の近畿地方は、気温の変化がかなり大きくなるでしょう。10日(土)の日中は広く3月並みで、大阪では桜が咲く頃の暖かさとなる見込みです。ただ、11日(日)から12日(月・祝)は気温が急降下し、厳しい寒さが戻るでしょう。また、北部を中心に雪の量が多くなり、12日(月・祝)の朝は積雪や凍結のおそれがあります。成人の日の行事やお出かけを予定されている方は、交通機関などへの影響にご注意ください。10日(土)は大阪で16℃予想