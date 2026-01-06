明日7日の未明、しし座の1等星レグルスが月に隠される「レグルス食」が起こります。この様子は九州の一部と沖縄を除く、日本の広範囲で見ることができます。明日7日の未明は、太平洋側を中心に晴れて、「レグルス食」を見られるチャンスです。明日7日未明「レグルス食」明日7日の未明、しし座の1等星レグルスが月に隠される「レグルス食」が起こります。この様子は、九州の一部と沖縄を除く、日本の広範囲で見ることができます。レ