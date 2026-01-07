近畿地方では、この先は断続的に寒気が流れ込むでしょう。特に11日(日)〜12日(月)成人の日はこの冬に入って最も強い寒気が流れ込み、震えるような寒さになる見込みです。日本海側や山沿いを中心に雪や雨が降るため、積雪や路面の凍結に注意してください。3連休(10日〜12日)は気温急降下春先の暖かさから一転、真冬の寒さに明日8日は一時的に冬型の気圧配置になる見込みです。近畿地方の日本海側は雪や雨が降り、京都市や奈良市、