今日5日、沖縄は、夏日に迫る暑さとなっている所があります。東日本から西日本の太平洋側も日中は平年より気温の高い所が多く、日差しの温もりが感じられる所があるでしょう。一方で、北日本は寒気の影響で、「寒の入り」らしい厳しい寒さとなっています。今日5日沖縄は夏日に迫る暑さ北日本は寒の入りらしい寒さ今日5日は、二十四節気の「小寒」で、暦の上で本格的に寒さが厳しくなる頃とされています。小寒の日が「寒の入り