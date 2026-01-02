明日3日(土)にかけて、北陸や近畿北部、山陰、九州北部など大雪に警戒。Uターンの交通に影響が出る可能性も。交通情報もこまめに確認を。5日(月)の仕事始めは再び強い寒気が流れ込み、北日本の日本海側や北陸で雪が強まるおそれ。厳しい寒さが続くため、体調管理に注意。前半(3日〜9日) 明日3日にかけて北陸や山陰など大雪に警戒明日3日(土)の昼前にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。北陸や近畿北部、山陰、九州北部で