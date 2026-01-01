正月三が日は、強い冬型の気圧配置が続く。日本海側は局地的に雪の降り方が強まり、北日本だけでなく、西日本でも大雪に。車の立ち往生など交通障害に警戒。普段雪の少ない西日本の太平洋側でも積雪する恐れ。Uターンの交通機関に影響が出る可能性も。北海道や東北、北陸は大雪に警戒今日1日(木・元日)は、本州付近の上空約5500メートルに、氷点下39℃以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まります。3日(土)にかけて強い