今日29日(月)の道内は気圧の谷の中で、道北や道央、道南方面を中心に広く雨やみぞれとなっています。明日30日(火)の午後には上空に寒気が流れ込むため、降るものは次第に雪へと変わる見込みです。明後日31日(水)以降も日本海側を中心に雪の降る日が多くなりそうです。また、気温は全般に平年並みか低めで、年明けにかけても北海道らしい寒さが続くでしょう。日本海側で雪の日が多い初日の出は太平洋側とオホーツク海側で広く見ら