今日27日午前3時、青森県八甲田山系の酸ケ湯では積雪が208センチに達し、全国で今季初めて積雪2メートル以上となりました。昨季、全国で初めて積雪が2メートル以上となったのは2024年12月17日(酸ケ湯204センチ)でした。青森県の酸ケ湯で積雪2メートル以上27日の日中も北日本は大雪の恐れ日本付近は冬型の気圧配置が強まっているため、北〜東日本の日本海側を中心に大雪となっている所があります。今日27日午前3時に青森県八甲田