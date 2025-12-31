2026年の幕開けを飾る「初日の出」。太平洋側は広く晴れて、綺麗なご来光を拝めそうです。ただ、全国的にこの時期らしい冷え込みで、さらに冷たい北風も加わります。万全な寒さ対策をして楽しんでください。「初日の出」太平洋側で期待大2026年1月1日(元日)の朝は、関東から九州にかけての太平洋側は晴れて、綺麗なご来光を拝める所が多いでしょう。一方、北海道から東北、北陸にかけては日本海側を中心に雪が降り、あいにくの天候