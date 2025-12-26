25日夜から26日朝にかけて、福岡や熊本など九州で続々と初雪を観測。また26日朝は、山陰や近畿北部などの山沿いを中心に積雪が急増している所があります。九州で続々と「初雪」を観測昨日25日夜から今日26日朝にかけて、強い冬型の気圧配置と強い寒気の流れ込みで、日本海側を中心に雪が降っています。昨日25日夜遅くには、福岡と長崎で初雪を観測しました。続けて、今日26日朝までに熊本、佐賀、大分で初雪を観測しました(午前9時