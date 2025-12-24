26Æü(¶â)¤Î»Å»öÇ¼¤á¤Îº¢¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¤ÏÂÔË¾¤ÎÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·³ã¸©¤Î»³±è¤¤¤äÉÙ»³¸©¤Î»³´ÖÉôÅù¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£27Æü(ÅÚ)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µ¢¾Ê¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ç¤ÎÆ½±Û¤¨¤Î·×²è¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ËüÁ´¤ÎÁõÈ÷¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¤±²¼¤µ¤¤¡£°ì»þÅª¤À¤¬ËÌÎ¦¤ÎÊ¿