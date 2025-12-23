24日(水)と25日(木)の関東は曇りや雨でスッキリしない天気。クリスマスのお出かけは傘が必須に。暖気優勢で雪の降る所は山沿いに限られそう。26日(金)以降は晴れる日が多いが、27日(土)は真冬の寒さ。防寒はしっかり。クリスマスイブとクリスマスは雨平地は夜更け過ぎにも雪に変わらず明日24日(水)は天気は下り坂です。雲に覆われて、広く雨が降るでしょう。暖気が優勢なため、雪が降るのは山沿いの一部に限られそうです。夕方ご