今日22日、気象庁は「高温に関する早期天候情報」を発表しました。27日(土)前後は全国的に寒気が流れ込み、気温は平年並みか平年より低くなりますが、29日(月)頃から北海道、東北、関東甲信では、この時期としてはかなり気温が高くなる見込みです。今年は10年に一度レベルの高温で、年越しを迎えることになりそうです。27日前後は寒気流入で真冬並みの寒さ向こう3日間程度は寒気の影響が弱いため、全国的に気温は平年並みか平年よ