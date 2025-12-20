º£Æü20Æü¤Ï¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¥°¥ó¤È¾å¾º¡£Ãë´Ö¤Ï¾åÃå¤Ê¤·¤Ç²á¤´¤»¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£Å·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¡¢ËÌ¤ÈÆî¤ÎÃÏ°è¤Û¤É±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹­¤¬¤ë¡£ÃÈµ¤Í¥Àª10·îÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤âº£Æü20Æü¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤¬Åì¤Ø°Ü¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎËÌ¤ËÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£²­Æì¤È¶å½£¤«¤é¶áµ¦¡¢ËÌÎ¦¤Ï