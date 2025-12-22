この先、24日(水)から25日(木)にかけて全国的に天気が崩れるでしょう。26⽇(金)は冬型の気圧配置となり、北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に荒れた天気となるでしょう。特に北陸などを中心に⼤荒れや警報級の⼤雪となる可能性がありますのでご注意ください。23日(火)〜29日(月)の天気この先は短い間隔で天気が変化するでしょう。明日23日(火)は高気圧に覆われて広く晴れ