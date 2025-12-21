今日21日は前線の影響で広い範囲で雨。雨でも気温は高く、昼頃にかけては20℃くらいまで気温が上がる所もあり、季節はずれの暖かさ。ただ、次第に冷たい空気に入れ替わるため、気温の下がり方に合わせて、服装で調節を。前線が通過日中は暖かい空気が優勢今日21日は、前線が列島を通過し、九州から関東の南岸を低気圧が進む予想です。前線や低気圧周辺では雨雲が発達しやすく、全国的に風が強まるでしょう。落雷や突風などに注意